نقابة الفنانين تصدر توضيحاً حول أنباء اعتقال نقيبها “جبار جودي”

2022/04/01 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاكيد رسمي #عاجل لا صحة للانباء التي مفادها اعتقال نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي بل ربما انها #كذبة_نيسان نقيب الفنانين العراقيين متواصل بعمله وجهوده في إتمام رسالته ومهامه وعمله الدؤوب #اعلام_نقابة_الفنانين

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