2022/04/01 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يتحول العراق إلى “أرض قاحلة” في الصيف؟ (فيديو)

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