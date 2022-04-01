2022/04/01 | 16:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعيينات للخريجين.. خيام بلا نازحين.. طائرات في مطار الموصل.. التفاصيل مع مراسلينا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: J71RdHL9H3M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعيينات للخريجين.. خيام بلا نازحين.. طائرات في مطار الموصل.. التفاصيل مع مراسلينا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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