توجيه يخص نازحي مخيم الجدعة

2022/04/01 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اصدر وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، يخص نازحي مخيم الجدعة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، دعا الى الاستمرار بدعم النازحين لحين عودتهم بشكل طوعي الى مناطق سكناهم الأصلية".

وأضاف ان "الغانمي وجه فرع هجرة نينوى بتوزع ثلاثة الاف حصة اغاثية بين النازحين في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى"، مشيرا الى ان "الحصص الاغاثية التي وزعت بين النازحين تضمنت، سلات غذائية وصحية ، فضلاً عن توزيع (17،800) لتراً من مادة النفط الابيض بين (356) اسرة بسعة (50) لتراً للأسرة الواحدة " .

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