صندوق الاسكان يصدر توضيحا بشأن قروض الاراضي الزراعية

2022/04/01 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، منح القروض للاراضي الزراعية.

وقال المكتب الاعلامي للصندوق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الصندوق يؤكد على ان القروض التي يمنحها حصريا للأراضي الملك الصرف وحسب القانون".

و داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نشر الأخبار واعتماد المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الخاصة بعمله".

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