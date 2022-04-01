الإحتلال والعنصرية المهزومة - عدنان الصباح

2022/04/01 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح ابدا لن تستطيع اجهزة امن الاحتلال ان تكتشف ذلك الفلسطيني الذي سيشهر سلاحه وسط احد اسواق تل ابيب فجأة ودون سابق انذار مهما امتلكت من عدة وعتاد وامكانيات فهناك الفلسطيني الملتحي واليهودي الملتحي ...



الفلسطيني الاشقر واليهودي الاشقر وكذا الاسمر والحنطي وما شابه فيوجد فلسطيني بعيون زرقاء كما ان هناك يهودي ببشرة سوداء فكيف اذن ستحمي دولة الاحتلال مواطنيها من الدرجة الاولى دون ان تتمكن من ايجاد اليات لا ......





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