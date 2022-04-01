النقل تشكل لجنة مختصة للنظر بطلبات موظفي فندق فلسطين

2022/04/01 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة مختصة للنظر بطلبات موظفي فندق فلسطين.وقال الناطق باسم وزارة النقل حسين جليل لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “وزير النقل ناصر حسين الشبلي استجاب لمناشدات عمال شركة فندق فلسطين ووجه بتشكيل لجنة مختصة من قبل وزارة النقل للنظر في طلباتهم”.وأشار الى أن “اللجنة ستعمل […]

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