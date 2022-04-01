العبادي يستذكر تحرير صلاح الدين من إرهاب داعش: بإتحاد الشعب وصلاح الحكم نستطيع النصر

2022/04/01 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استذكر رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، تحرير صلاح الدين من ارهاب داعش، مشيرا الى انه باتحاد الشعب وصلاح الحكم نستطيع النصر.وقال العبادي في تغريدة على تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز “الأول من نيسان 2015، وتحت راية العراق، ومن قلب تكريت، أعلنا تكريت تحررت بدماء العراقيين وحدهم”.واضاف “فقد حررنا الإنسان […]

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