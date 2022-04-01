الكشف عن تسلسل أول خريطة للجينات البشرية المشفرة.. كيف فعلها العلماء؟

2022/04/01 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى تمكن فريق يتألف من 100 عالم من الكشف عن التسلسل الكامل لخريطة الشريط الوراثي البشري، بعد مرور زهاء 20 سنة على اكتشاف 92% من تسلسل خريطة الجينوم البشري عام 2003

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