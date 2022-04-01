عالم بخرائط جديدة

2022/04/01 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان اجتماع النقب في جنوب إسرائيل مثار جدل في الإعلام العربي، وكان الغاضبون من جماعة "المقاومة" على أشد ما يكون الانتقاد لما رأوا فيه تطبيعا مع إسرائيل.

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