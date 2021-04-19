المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الرابع

2022/04/01 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

العنصرية المتجذرة

أكد ألامين العام للأمم المتحدة، صباح

يوم 19/4/2021، خلال فعالية عقدتها الجمعية

العامة لاحياء اليوم الدولي للقضاء على

التمييز العنصري بقوله (أليوم مات نظام

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