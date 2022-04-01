واسط.. القبض على متهم قتل امرأة وجرح عدداً من أفراد أسرتها (صور)

2022/04/01 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، اليوم

الجمعة، القبض على متهم بجريمة قتل، بعد

أقل من 24 ساعة من ارتكابها.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "عملية القاء القبض على

المتهم تمت بإشراف م

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