النفط تلعن عن خطتها تجهيز المولدات الأهلية بالوقود في شهر رمضان

2022/04/01 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط ،عن خطتها لتجهيز المولدات الأهلية بالوقود خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام توزيع المنتجات النفطية حسين طالب إن الشركة تعطي الحصة الوقودية حسب ساعات تجهيز الكهرباء، لافتاً الى أنه في حال زاد انقطاع التيار الكهرباء حسب برمجة وزارة الكهرباء فإنه تتم زيادة حصة الوقود لأصحاب المولدات”.

وأضاف أن “وزارة النفط تعمل على تجهيز المولدات وفق ساعات الانقطاع المبرمج”، مبيناً أن الحصة التي كانت مقررة في العام الماضي وفي ذروة الصيف اربعين لتراً لكل كيلو فولت خلال شهر تموز وبعد تحسن التيار الكهربائي عادت الحصة الى عشرين لتراً.

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