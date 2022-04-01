المركزي الروسي يخفف بعض القيود على تحويل الأموال إلى الخارج

2022/04/01 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البنك المركزي الروسي إنه قام بتخفيف بعض القيود على تحويلات الأموال الأجنبية للأفراد لمدة ستة أشهر.

وقال البنك إن الإجراءات لا تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.



قال البنك في بيان انه في غضون شهر، يحق للأفراد تحويل ما لا يزيد عن عشرة الاف دولار أميركي أو ما يعادلها بعملة أخرى من الاتحاد الروسي من حسابهم في أحد البنوك الروسية إلى حسابهم أو إلى شخص آخر في الخارج.

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