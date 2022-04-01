تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والأسر بنسب تصل لـ 50%

2022/04/01 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة بوتاش لاستيراد الطاقة التركية إن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بـخمسين بالمئة وزادت للأسر بـخمسة وثلاثين بالمئة .

كما قالت الشركة إن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة اربعة واربعين بالمئة اعتباراً من أول أبريل الجاري .هذا وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر أيلول وزادت بنسبة مئتين واثني عشر بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام الجاري إلى ستة عشر مليار وثمانمئئة ألف دولار.ووصلت مشتريات BOTAŞ من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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