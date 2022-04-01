المرور تصدر تنويها هاما بمناسبة شهر رمضان

2022/04/01 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه هااام جدااا ## بمناسبة شهر رمضان المبارك اعاده الله على شعبنا بالخير واليمن والبركات.وتثمينا لجهود منتسبينا بآداء الواجب المقدس بتنظيم حركة السير والمركبات استجاب السيد مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي المحترم للمناشدات من بعضهم حول إعادة العمل بنظام الوجبات السابق في المحافظات عدا بغداد طيلة شهر رمضان فقط..لذا اقتضى التنويه..قسم […]

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