2022/04/01 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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باستثناء بغداد..



المرور تقرر إعادة العمل بنظام الوجبات السابق بالمحافظات » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:52

واع/

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