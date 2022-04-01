مشاجرة مسلحة تنتهي بمقتل شخص وإصابة آخر شرقي بغداد

2022/04/01 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشاجرة مسلحة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف من الطرفين ضمن قطاع ٧٣ في مدينة الصدر".وأوضح، أن "المشاجرة تسببت بمقتل شخص واصابة الاخر بجروح خطيرة".

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