2022/04/01 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي ما يزال متمسكاً بتشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة التيار الصدري.وأضاف العامري خلال كلمة في ذكرى يوم “الشهيد الفيلي” تابعتها ايرث نيوز، أن “مصطلح التبعية الذي يطلق هو تبعية لأهل البيت وتبعية المذهب وسنطالب بحقوقنا، لأننا جاهدنا من اجل تحقيق العدل والاستقرار وليس […]

ظهرت المقالة العامري يقدم تفسيراً لمصطلح “التبعية”..



ويحسم موقفه من الصدريين بشأن الكتلة الأكبر أولاً على ايرث نيوز.

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