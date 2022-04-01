2022/04/01 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الكتلة الصدرية، حيدر ماضي العامري، اليوم الجمعة، أنه استحصل 30 الف درجة وضيفية لمنتسبي سرايا السلام.

وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تم أستحصال ( 30 ) الف درجة وضيفية الى أبطال سرايا السلام بناءً على كتاب مكتب النائب حيدر ماضي العامري الى وزارة المالية / دائرة الموازنة والمرقم 135".

وأكد أنه "تمت الاجابة من وزارة المالية بحصول الموافقة على إضافة 30 ألف درجة وظيفية في موازنة عام 2022 ضمن هيكلية هيئة الحشد الشعبي".

وتابع: "نعاهد قوات سرايا السلام واهلنا في عموم دائرتنا الانتخابية بل في عموم العراق بإننا سنكون لكم صوتاً عالياً للحصول على حقوقكم وانصافكم بعدما أفسد الفاسدون وظلموا العراق وظلموكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. بشرى لـ30 ألفاً من سرايا السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. بشرى لـ30 ألفاً من سرايا السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).