العامري يعلق على تغريدة الصدر: لا كتلة اكبر دون الكتلة الصدرية

2022/04/01 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي دعا فيها الاطار التنسيقي الى تشكيل الحكومة، مبينا ان لاكتلة اكبر من دون الكتلة الصدرية.

وقال العامري في كلمة له في ذكرى الشهيد الفيلي وحضرتها (بغداد اليوم): "الثلث الضامن يستطيع ان يخرج بحكومة قوية قادرة على حل مشكلات المواطن ولايمكن ان نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف: "نصر على ان تشكل الكتلة الاكبر من التيار الصدري والاطار التنسيقي وبعض المستقلين"، مشيرا الى انه " لانريد ان نرجع الى تجارب قديمة والناس تنتظر مخرجا في تشكيل الحكومة وحل مشاكلهم".

ودعا العامري الى "تكوين معارضة بناء لمعارضة عمل الحكومة"، مبينا ان "مقتدى الصدر طرح علينا استعداده بان يكون معارضة والاطار تشكل الحكومة لكن الاطار كان ردهم بان يتفقوا ولن يتركوا التيار".

وبشأن شهداء الكرد الفيليين قال العامري، ان "الكرد الفيليون تعرضوا لظلم كبير على مدى سنوات بدون ذنب فقط كونهم ينتمون لأهل البيت"، داعيا الى "يجب التحرر من عقدة الخوف واعادة النظر في الكثير من القوانين الخاصة".

وأوضح ان "الفيليين كان لهم دور قيادي كبير في الثورة التحررية الكردية دون ان يتم انصافهم"، مبينا "نفتخر بان اول شهيد في بدر كان من مكون الكرد الفيليين

وطالب العامري بـ" ازالة القوانين الجائرة التي اضرت بالكرد الفيليين"، منوها الى ان "وحدة الكرد الفيلية هي من تحقق مطالبهم".

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