أول أسبوع للموضة في عالم ميتافيرس.. مراسلة CNN تروي كيف بدت الأجواء؟

2022/04/01 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم السابق لتغطية أسبوع الموضة في الواقع الافتراضي، شعرت مراسلة CNN، ليا دولان بأن الأمر يشبه التحضير لأي حدث في مجال الموضة، لكن بدلاً من استئجار الملابس والتخطيط لطرق السفر، كانت تقوم بتنزيل ملحقات برنامج "غوغل كروم".

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