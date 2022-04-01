2022/04/01 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل

شخص وإصابة آخر نتيجة مشاجرة مسلحة شرقي

العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "مشاجرة بين شخصين

تطورت الى استخدام السلاح الخفيف من

الطرفين ضمن قطاع ٧٣ في مدينة الصدر".

وأ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مشاجرة مسلحة تنتهي بمقتل شخص وإصابة آخر في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مشاجرة مسلحة تنتهي بمقتل شخص وإصابة آخر في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).