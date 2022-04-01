بدرجات حرارة أربعينية.. الصيف يداهم أجواء رمضان

2022/04/01 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً

من منتصف الاسبوع المقبل.

وذكر عطية في تدوينة، أن "درجات الحرارة

ستلامس الأربعين مئوية، اعتباراً من

منتصف الأسبوع في جنوب ووسط

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