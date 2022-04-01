المرور تصدر توضيحا بشأن آلية تسجيل المركبات بأنواعها والموديلات المشمولة

2022/04/01 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم

الجمعة، توضيحا بشأن آلية تسجيل

المركبات بأنواعها، فيما أشارت الى

وجود استثناءات لبعض الجهات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في

المديرية العقيد ياس خضير في تصريح

للوكالة

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