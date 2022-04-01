عشائر عراقية تقرر مقاضاة من يتوسط لـ” تجار المخدرات”

2022/04/01 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى قررت عشائر ديالى، الجمعة، مقاضاة كل من يتوسط لتجارة ومروجي المخدرات في المحافظة.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عشائر ديالى ادركت من وقت مبكر خطورة ملف المخدرات على المجتمع وتاثيره في دفع الشباب الى مستنقع الادمان وخطورته على الامن والسلم الاهلي خاصة وانه يمثل […]

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