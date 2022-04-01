2022/04/01 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت إدارة مطار أربيل الدولي اليوم الجمعة، الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية لمسافري المطار المذكور وجميع مطارات العراق.وقالت إدارة المطار في بيان حصلت عليه ايرث نيوز، إنه “اعتبارا من اليوم الدخول والخروج للمسافرين من مطار أربيل وجميع مطارات العراق، عدم المطالبة بنتيجة فحص (PCR) ويتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية .”(COVID-19)

ظهرت المقالة امتثالا للجنة العليا للصحة والسلامة..



مطار أربيل يصدر قراراً بخصوص السفر أولاً على ايرث نيوز.

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