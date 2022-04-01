 السرد المؤسطر بين الواقعي والمتخيل في رواية زقاق الجمجم

2022/04/01 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسامة غانم الموت يصنع التاريخ والتاريخ يصنع الموت .جون كيتس تستمد رواية ” زقاق الجُمجٌم “* للروائي بيات مرعي نسغها من جوهر الوقائع التاريخية – السياسية – السوسيولوجية ، وهي تعمل على تحويل المشاهد الواقعية الى مشاهد اسطورية ، عبر مزاوجتها في سياقات تخيلية موحدة ، وهكذا فإن الواقع […]

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