سامسونغ تغير اسم هواتفها بسبب الغزو الروسي

2022/04/01 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت شركة سامسونغ للهواتف النقالة على اجراء تغييرات على تسمية بعض من طرازاتها القابلة للطي التي تحمل الحرف "Z"، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

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