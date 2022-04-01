عمليات بغداد: مستمرون في إعادة فتح الطرق ورفع التجاوزات داخل العاصمة

2022/04/01 | 17:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام عمليات بغداد: لجنة فتح الطرق ورفع التجاوزات مستمرة بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية في عدد من المحلات والازقة بجانبي الكرخ والرصافة.بغداد ١ نيسان ٢٠٢٢ تستمر قيادة العمليات وضمن خططها المرسومة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم خلال حركتهم اليومية في طرقات العاصمة بغداد، وذلك من خلال رفــع الكــتل الكـونكريتية وفتح الـطرق المغلقة منذ […]

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