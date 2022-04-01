الحشد الشعبي يضمن المركز الثالث في دوري اليد الممتاز

2022/04/01 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب نادي الحشد الشعبي لكرة اليد على مضيفه فريق ديالى بنتيجة 33 هدفا مقابل 28 ضمن مباريات الدور العاشر للمرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.وتقدم نادي ديالى في الدقائق الاولى للمباراة بفارق هدفين وعاد فريق الحشد الشعبي بسرعة لتعديل النتيجة ثم التقدم بفارق هدف عند نهاية الشوط الاول الذي انتهي […]

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