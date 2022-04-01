"غازبروم" الروسية تخرج من شركة ألمانية

2022/04/01 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أوقفت شركة الغاز الروسية "غازبروم" مشاركتها في الشركة الألمانية شركة "غازبروم جرمانيا" وجميع أصولها، بما في ذلك شركة "غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة".

وقالت الشركة الروسية في منشور بقناتها على تطبيق تلغرام اليوم الجمعة: "في 31 مارس الماضي، أوقفت مجموعة "غازبروم" مشاركتها في شركة "غازبروم جرمانيا" وجميع أصولها، بما في ذلك شركة "غازبروم" للتسويق والتجارة المحدودة".

ويوم أمس أفادت تقارير في وسائل إعلام ألمانية بأن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس إمكانية تأميم الشركات التابعة لشركة "غازبروم" في ألمانيا في حالة توقف إمدادات الوقود الأزرق.

من جهته انتقد السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف خطوات من هذا النوع، وقال إن قرار كهذا من قبل برلين ينتهك "كل القواعد والقوانين التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها"، ووصف هذه الدراسة بأنها غير مقبولة.

بعد إنطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا، في المقام الأول تم فرض عقوبات في القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين.

كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

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