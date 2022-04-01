2022/04/01 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-المثنى

شكا تجار في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، من ارتفاع أسعار حديد التسليح بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عضو غرفة تجارة محافظة المثنى حيدر ناصر الحساني وفي حديث لـ(بغداد اليوم) إن " أسعار حديد التسليح الذي يستخدم في البناء ارتفع بعد الحرب الروسية الأوكرانية ".

وأضاف " أن سعر طن الحديد كان قبل هذه الحرب يبلغ مليون دينار فيما ارتفع بعد الحرب ليصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار عراقي وهذه الزيادة كبيرة جداً وانها ستؤثر بشكل كبير على السوق وعلى عمليات البناء ".

ودعا الحساني، الحكومة المركزية والادارة المحلية والجهات الرقابية "لمتابعة هذا الارتفاع والعمل على إعادة الأسعار كما كانت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب الروسية الأوكرانية تسبب أزمة لتجار محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب الروسية الأوكرانية تسبب أزمة لتجار محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).