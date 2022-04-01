الخارجية الصينية: العقوبات لا تحل المشاكل بل تخلق أخرى جديدة

2022/04/01 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان على مخاطر فرض عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية، في حال استمرت البلاد في دعمها لروسيا في قطاع الاتصالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: "الصين تعارض العقوبات أحادية الجانب لأنها ليست وسيلة لحل المشاكل، لكنها تؤدي فقط إلى مشاكل جديدة".

ولفت المتحدث إلى أن الصين تعارض العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي والتي تؤثر على دول ثالثة.

ونصح السياسيين المعنيين في الولايات المتحدة بالتخلص من "العادة السيئة" المتمثلة في التهديد بفرض عقوبات لأي سبب من الأسباب والقيام بشيء ملموس لحل الأزمة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن شركة هواوي الصينية قد تواجه عقوبات جديدة من قبل واشنطن إذا استمرت في دعم روسيا في قطاع الاتصالات.

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