من قلب حدث قرعة كأس العالم 2022… هل يمكن أن تلتقي المنتخبات العربية في الدور الأول؟

2022/04/01 | 18:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مدينة المعارض والمؤتمرات في العاصمة القطرية، الدوحة، يغطي لكم موقع CNN بالعربية حدث قرعة كأس العالم 2022 في قطر، حيث تقام القرعة لأول مرة دون معرفة هوية 3 منتخبات ستتأهل إلى هذا الحدث الرياضي الكبير.

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