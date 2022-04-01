بعد فيديو مروع..

2022/04/01 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، السلطات الأوكرانية، على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر مقاتلين أوكرانيين يطلقون النار على أسرى حرب روس في أرجلهم.

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