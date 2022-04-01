بادرة طلابية انسانية.. خريجون جامعيون يتبرعون بمبالغ حفل تخرجهم للفقراء (صور)

2022/04/01 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة طلابية انسانية قامت مجموعة من

طلبة كلية الصيدلة بجامعة اهل البيت

(عليهم السلام) بتخصيص جزء من مبالغ حفل

التخرج الخاص بهم وتحويله الى سلال

غذائية وزعوها على عوائل متعففة وفقيرة

في محافظة كربلا

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