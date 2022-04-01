ثلاث دول تعلن الأحد أول أيام رمضان

2022/04/01 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ثلاث دول آسيوية، الجمعة، موعد

شهر رمضان المبارك.

وحددت كل من ماليزيا واندونيسيا

وبروناي يوم الأحد المقبل، أول أيام شهر

رمضان.

وتترقب الكثير من دول العالم، مساء

اليوم الجمعة، هلال شهر رمضان الم

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