ديوان الوقف السني يعلن أول أيام رمضان

2022/04/01 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، عن اول ايام شهر رمضان.

وذكر الديوان في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "يوم غدا السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك".

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