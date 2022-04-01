السعودية تحدد أول ايام شهر رمضان

2022/04/01 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حددت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت المملكة في بيان تابعته (بغداد اليوم): "ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية وأن غدا السبت هو أول أيام الشهر المبارك".

وكانت المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية دعت، اليوم الجمعة، المواطنين الى التحري عن هلال شهر رمضان في المملكة.

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