السلة الغذائية تساهم في دعم الفقراء خلال شهر رمضان المبارك (فيديو)

2022/04/01 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجرت عدسة (بغداد اليوم)، الجمعة، جوله لها في عدد من الاسواق في العاصمة بغداد واستمعت لعدد من اراء المواطنين الذين اكدوا دعم مشروع السلة الغذائية لشريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

هذا وطالب عدد منهم توزيع السلة الرمضانية لانها ستساهم في دعم العوائل المحتاجة خصوصا مع الارتفاع الذي تشهده الاسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.

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