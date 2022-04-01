الدكتور مجدي يعقوب لـCNN: ضعف عضلة القلب بحاجة لأبحاث.. وطريق زرع قلب الخنزير

2022/04/01 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان أطباء بأمريكا مطلع العام الجاري بزراعة قلب خنزير في جسم إنسان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت ردود الفعل حول العالم.

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