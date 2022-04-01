السعودية تعلن السبت أول أيام رمضان

2022/04/01 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير بمنطقة الرياض وأن غدا السبت هو أول أيام الشهر المبارك.يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان 1443 مساء اليوم الجمعة.كما دعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ […]

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