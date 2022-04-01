الوقف السني يعلن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان

2022/04/01 | 19:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان.

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