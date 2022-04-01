مكافحة المتفجرات تعالج مخلفات حربية في صلاح الدين

2022/04/01 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عن معالجة مخلفات حربية في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الوردة والفلاحات وعلى الفور تم التوجه ومعالجة حزام ناسف عدد (١) وقنابر هاون عدد (٣٦) من مخلفات المجاميع الارهابية".

واضافت انه "تمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية".

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