المالكي يوجه رسالة للصدر بعد انسحاب الأخير من تشكيل الحكومة العراقية

2022/04/01 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اوضح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، موقفه من مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وانسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة.وقال عضو الائتلاف محمود السلامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن المضي بتشكيل الكتلة الأكبر دون التيار الصدري وهذا ما تبناه ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي حيث يجب ان تكون الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي".وأضاف، ان "الأيام المقبلة ستشهد إيجاد مخرج من الازمة السياسية ويكون تشكيل الحكومة وفق ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة بتوافق الإطار والتيار".

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