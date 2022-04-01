بدء مراسم قرعة كأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية

2022/04/01 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم 2022 .

وحسمت اغلب مجموعات التصفيات امرها، فيما بقيت هناك بعض الدولة التي تلعب في الملحق في اسيا وامريكا الشمالية.

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