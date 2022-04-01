كردستان تعلن غدا أول ايام رمضان

2022/04/01 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وتحديد يوم غد الأول من الشهر.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم): "لثبوت الرؤية الشرعية لغرة شهر رمضان المباركة، غدا هو غرة شهر رمضان".

واعلن ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية الهلال وغدا هو الأول من شهر رمضان.

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