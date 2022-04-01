السعودية وعمان تعلنان موعد رمضان

2022/04/01 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كل من المملكة العربية السعودية،

وسلطنة عمان، اليوم الجمعة، موعد شهر

رمضان المبارك.

وقالت المملكة العربية السعودية، إنه

"تم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد

تمير بمنطقة الرياض وأن غداً السبت هو

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