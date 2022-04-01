رسمياً.. الوقف السني في العراق يحدد موعد شهر رمضان

2022/04/01 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني في العراق،

اليوم الجمعة، غرة شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان في بيان مقتضب، إن "يوم غد

السبت هو أول أيام شهر رمضان الفضيل".

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